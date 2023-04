Angriff im 2. Weltkrieg Bombenhagel vor Aschersleben: Wie eine Zeitzeugin den 11. April 1945 erlebte

Durch Zufall findet Brigitte Woda einen Brief ihrer Mutter vom 11. April 1945, den diese nie abschickte, aber aufgehoben hat. Was sie bei ihrer Ankunft in Aschersleben am Bahnhof erlebt hat, hat sie nie erzählt.