Feiern, Freunde treffen oder Zeit mit der Familie verbringen? Bald steht der Himmelfahrtstag an. Was wo los ist, hat die MZ in Erfahrung gebracht.

Aschersleben/MZ - Am Donnerstag, 18. Mai, ist wieder Vatertag, Herrentag oder auch Christi Himmelfahrt. Und bei schönem Wetter hält es dann wohl niemanden zu Hause. Die einen ziehen mit ihren Freunden samt Bollerwagen los und machen das, was Mann am Männertag halt tut. Die anderen nutzen den Tag für besondere Ausflüge mit der Familie oder mit Freunden. Die MZ gibt eine Übersicht, was in der Region wo los ist.