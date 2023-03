Thomas Preiß und sein Team sind im ehemaligen Blumenhaus Lohmann in der Ascherslebener Heinrichstraße eingezogen.

Blumenhaus am Ascherslebener Friedhof hat einen neuen Besitzer

Thomas Preiß mitten im Frühling: Er hat das Blumenhaus am Friedhof in Aschersleben übernommen.

Aschersleben/MZ - Wer über die Eisenbahnbrücke in der Heinrichstraße in Richtung Friedhof geht, der liest noch „Blumenhaus Lohmann“ am Gebäude. „Wir sind noch auf der Suche nach einem Namen“, sagt Thomas Preiß lächelnd. Nach dem Auszug der Firma „Immergrün“, die das Blumenhaus der Lohmanns einige Jahre betrieben hatte, ergab sich für den 57-jährigen Ascherslebener nun die Gelegenheit, sein Geschäft zu erweitern.