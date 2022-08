Blühwiese an Ascherslebener Pferdeeine sorgt für Frust im Kindergarten

Die Einen sehen in ihnen einen Beitrag zum Naturschutz, den Anderen sind sie ein Dorn im Auge. Warum es auch dieses Jahr Wirbel um die Blühwiesen in Aschersleben gibt und welche Rolle dabei ein Kindergarten spielt.

Die Blühwiese an der Pferdeeine in Aschersleben ist mittlerweile abgemäht. Die Kita „Spatzennest“ wusste trotz der Projektpatenschaft im Vorfeld nichts von dieser Maßnahme.

Aschersleben/MZ - Je höher die Pflanzen sprießen, umso präsenter wird ein ganz bestimmtes Thema jedes Jahr aufs Neue: Blühwiesen. Was eigentlich als Bereicherung für Natur und Stadtbild gedacht ist, gilt in Aschersleben als umstritten. Erst letztes Jahr entbrannte eine hitzige Debatte im Stadtentwicklungsausschuss zu dieser Thematik. Auch dieses Jahr gibt es wieder Unmut, Unverständnis und Enttäuschung. Was war passiert?