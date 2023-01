Einem Anwohner aus dem Kosmonautenviertel ist der Verkehr zu laut, die Autos sind ihm zu schnell. Er wünscht sich deshalb einen festen Blitzer an der Güstener Straße und eine längere Tempo-30-Strecke auf der Staßfurter Höhe.

Aschersleben/MZ - Das Kosmonautenviertel in Aschersleben wird von der Staßfurter Höhe und der Güstener Straße – eine Landesstraße zur Autobahnauffahrt Aschersleben-Ost – geteilt. Und wer aus Richtung Staßfurt von der Autobahn nach Aschersleben hereinfährt, hält sich oftmals, so die Beobachtung eines MZ-Lesers, nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung.