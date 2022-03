Bisher mehr als 14.000 Euro auf dem Spendenkonto der Stadt Aschersleben

Aschersleben/MZ/kb - Die Salzlandsparkasse hat der Stadt Aschersleben 4.000 Euro für die Ukrainehilfe gespendet. Am Dienstag hat Vorstandsvorsitzender Hans-Michael Strube die Spende an Oberbürgermeister Andreas Michelmann (Widab) übergeben, der sich mit den Worten bedankte: „Diese großzügige Spende unterstützt hervorragend die Ukrainehilfe in Aschersleben.“ Damit sind bislang 14.595 Euro bei der Stadt eingegangen. Dieses Geld komme ohne Abzug von Verwaltungs- oder sonstigen Kosten eins zu eins den ukrainischen Flüchtlingen in der Stadt Aschersleben zugute. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt seien Geldspenden besonders sinnvoll, weil damit gezielt, schnell und unkompliziert geholfen werden könne.

Wer mit einer Geldspende helfen möchte, kann diese weiterhin auf das Konto der Stadt einzahlen. Empfänger: Stadt Aschersleben, IBAN: DE03 8005 5500 3034 1002 39, Verwendungszweck: Spende Ukraine.

Möbel- und Gerätespenden sind bitte bei der Koordinierungsstelle in der Heinrichstraße 4 unter der Mailadresse ukrainehilfe@aschersleben.de oder der Telefonnummer 03473/840 89 63 anzumelden.

Sachspenden wie Töpfe, Reinigungsmittel, Geschirr, Bettzeug und Decken werden weiterhin in der Akademie Überlingen, Hohe Straße 6, angenommen.