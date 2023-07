Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/Staßfurt/MZ - Ein großes Problem beschäftigt seit vielen Jahren die Schulen in Sachsen-Anhalt. Auch im Salzlandkreis gibt es an zahlreichen Einrichtungen große Schwierigkeiten, die freien Lehrerstellen zu besetzen. Der Weg über Quer- und Seiteneinsteiger konnte den Mangel teilweise beheben. Mittlerweile gibt der Markt aber auch hier kaum noch etwas her. Was ist nun zu tun?