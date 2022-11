Andreas Winkelmann stellt seinen neuesten Thriller „Amissa – Die Überlebenden“ in der Kreisbibliothek Aschersleben vor. Wie das Genre bei den Lesern ankommt.

Aschersleben/MZ - Der Autor Andreas Winkelmann alias Frank Kodiak ist regelmäßig in den Spiegel-Bestsellerlisten zu finden. Auch in der Kreisbibliothek in Aschersleben hat er eine große Fangemeinde. Bücher wie „Hänschen klein“ oder „Tief im Wald und unter der Erde“ werden überdurchschnittlich oft entliehen, weiß Bibliotheksleiterin Susanne van Treek.