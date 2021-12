Berührende Begegnung in der Vorweihnachtszeit in einem kleinen Dorf im Salzlandkreis

MZ-Serie: Marlen Luthers Liebeserklärung an das Dorf im Salzlandkreis und was alles im immerwährenden Weihnachtscountdown geschah.

Es ist der 23. Dezember und mal wieder ist alles anders gekommen. Um uns herum steuert die vorweihnachtliche Geschäftigkeit auf ihren Höhepunkt zu, die gemütliche Vorfreude der letzten Wochen weicht einem hastigen Treiben in Straßen und Geschäften. Unser Familienpapa hat trotz Urlaub kurzfristig einen auswärtigen Dienst übernommen, das Thema Baumschmücken musste daher auf den spät möglichsten Termin „24. Dezember vormittags“ vertagt werden.

Countdown für die Weihnachtszeit läuft

Meine Bürozeit wird von einem nervösen Anruf der Elternfraktion unterbrochen, die sich besorgt erkundigt, ob wir denn auch Ei und Gurke im selbst gemachten Kartoffelsalat essen würden, die andere Seite schickt Fotos von aufgereihten Geschenktütchen mit der Bildunterschrift „Alles vorbereitet.“

Ich fühle mich plötzlich noch mehr unter Druck als ich es eh schon bin. Die kleinen Adventskalendertürchen, die ich anfangs noch verschmitzt öffne, machen mich spätestens ab Mitte Dezember jedes Jahr aufs Neue furchtbar nervös. Der Anblick der ausgeräuberten Schächtelchen erinnert mich irgendwie an offenstehende Münder, die Tag für Tag rufen „nur noch vier Tage, nur noch drei Tage ...“ und so weiter, und der Gesang des kleinen Chors wird immer lauter und nerviger, bis ich ihn wirklich nicht mehr hören mag.

Vielleicht liegt es daran, dass uns von allen Seiten suggeriert wird, dass am Ende dieser Lebkuchenhast und des Last-Minute-Shoppens etwas ganz Großartiges bevorsteht. Wie eine Art Countdown, der kaum merklich im August eingeläutet wird, wenn die ersten Weihnachtsgebäcke mit schüchternen roten Bäckchen neben den Sommercocktails im Aldi auftauchen, als könnten sie kein Wässerchen trüben.

Viele To-do's kurz vor Weihnachten

Meist lachen wir drüber und schütteln unseren sonnenbehüteten Kopf, aber insgeheim beginnt es da auch schon in uns zu arbeiten, ohne dass wir es merken. Ich kenne niemanden, der nicht auf den letzten Metern ins Stolpern kommt oder dem die Puste auszugehen scheint in Anbetracht der vielen offenen To-do’s, die uns kurz vor Weihnachten noch mal alles so schön vermiesen. Wohl dem, der von sich sagen kann „für Eile fehlt mir die Zeit“, wie es ein Berliner Autor mal so herrlich auf den Punkt gebracht hat.

Mir fehlt vor lauter gefühlter Eile vor allem der Fokus für die Dinge, die jetzt anstehen. Nicht für die, die irgendein Weihnachtscountdown glaubt, mir vorschreiben zu müssen, und auch nicht die, die ich meine, erledigen zu müssen, weil sie andere von mir erwarten oder „weil man das halt so macht“, Klammer auf „an Weihnachten“, Klammer zu. Nein eher der Fokus dafür, wo ich gerade stehe, was mir guttut und was ich mir jetzt, am Jahresende, für mich wünsche.

Als ich heute morgen neben einer Reihe von Altglascontainern parkte, sah ich in meinem Rückspiegel einen älteren Mann mit seinem Fahrrad und einigen Beuteln voll Flaschen am Lenker anhalten. Ich ließ die Scheibe hinunter, um zu fragen, ob ich lieber zur Seite fahren sollte, damit er besser rankäme.

Gespräche auf der Straße

Er stieg gemächlich ab und sein Kopf erschien neben meinem heruntergelassenen Fenster. Er antwortete mit einem „nö, nö, is schon gut so“ und holte Luft, um eine scheinbar längere Ausführung zu beginnen. Innerlich verdrehte ich die Augen – so ein aufgedrängtes Gespräch hatte mir gerade noch gefehlt. Doch alles, was er sagte, war: „Darf ich Sie etwas fragen? Wie geht es Ihnen heute?“ Irritiert wollte ich die Flucht ergreifen vor so plötzlicher ungefragter Nähe, aber das Lächeln im weiß bebärteten Gesicht meines Gegenübers war so herzlich und wohlwollend, dass ich mich besann. „Es geht mir gut, danke“, antwortete ich.

Er strahlte: „Wissen Sie, Sie sind die Vierte, die ich heute frage, und alle haben bisher gesagt, es gehe Ihnen gut, ist das nicht schön?“, entgegnete er. Komischer Kauz, dachte ich, na ja, vielleicht hat er keine Familie, und gleichzeitig schämte ich mich für diesen Gedanken. Ist denn jemand komisch, nur weil er andere fragt, wie es ihnen geht und damit einen schönen und obendrein persönlichen Gesprächsbeginn schafft?

Marlen Luther Foto: Luther

Wir redeten eine Weile und waren uns einig, dass wir es doch gut hätten - warm, zu essen, ein Dach über dem Kopf und morgen sei schließlich Weihnachten. Dann warf er seine Flaschen ein, wünschte mir und meiner Familie ein schönes Fest, radelte wieder davon und ich freute mich.

Kleine Begegnung, die berührt

Keine große Sache, diese kleine Begegnung und doch hat sie mich berührt. Mir fiel ein, dass ich ihn gar nicht gefragt hatte, wie es ihm ginge und schaute in den Rückspiegel, ob er vielleicht noch zu sehen war. Doch da war nur die leere Straße. „Lieber unbekannter Mann, ich hoffe sehr, dass es auch Ihnen gut geht. Neben einem frohen Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen, dass Sie die Freundlichkeit und Wärme, mit denen Sie anderen Menschen begegnen, zurückbekommen und das Licht über Ihnen noch ein bisschen heller erstrahlt.“

Freundlichkeit erzeugt Dankbarkeit und Dankbarkeit lässt uns wohlfühlen. Fühlen wir uns wohl, sind wir freundlicher und so weiter. Es ist eigentlich ganz einfach. Es gilt nur, einen Anfang zu finden, um in das Dankbarkeitskarussell einzusteigen.

Besinnliche Feiertage

Also husch, die Weihnachtsvorbereitungen unterbrochen, Anlauf genommen und hinaufgeschwungen, wo doch die Aussicht von da oben viel schöner ist. Der Rest wird schon irgendwie gut gehen. Und ja, ich esse jeden Kartoffelsalat gern, ob mit oder ohne Ei, wenn er mir das Leben ein bisschen erleichtert.

Da erinnere ich mich an einen Weihnachtsgruß, den einer unserer Söhne einst im Grundschulalter verfasste: „Lieber Opa und liebe Oma, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, und ich hoffe, dass ihr uns das auch wünscht.“ Wir lachen heute noch herrlich darüber, und ja, es trifft den Punkt - auch wir dürfen ab und zu an uns selbst denken. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch, liebe Dorfgeschichtenleserinnen und -leser, besinnliche Festtage und einen sicheren, zugleich aber leichten und zuversichtlichen Schritt hinüber ins neue Jahr.