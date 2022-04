Bernd Schreier hängt in Aschersleben nach 21 Jahren den Hochdruckreiniger an den Nagel

Immer waren es Kraftfahrzeuge, insbesondere Pkw, die in seinem Berufsleben eine zentrale Rolle gespielt haben. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Aschersleben/MZ - In seinem gesamten Berufsleben spielten Kraftfahrzeuge, insbesondere Pkw, eine zentrale Rolle. Bereits bei der Auswahl seines Berufes war es für Bernd Schreier klar, dass er unbedingt Kraftfahrzeugschlosser, zu DDR-Zeiten ein Traumberuf für Männer, werden wollte. Nach Abschluss der Polytechnischen Oberschule im Jahr 1974 gelang es ihm, einen der begehrten Ausbildungsplätze zu ergattern. Das Schrauben, Montieren sowie der Einbau rarer Ersatzteile gehörte bald zum Alltag des frisch gebackenen Lehrlings. Auch in der Freizeit beschäftigte er sich damit, so manch einem Trabi-Besitzer die „Rennpappe“ wieder flottzumachen.