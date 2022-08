Berliner Doktorandin forscht im Seeland

Sophie Krone interessiert sich für den ländlichen Raum. Was sie herausfinden möchte und wie sie die Region wahrnimmt.

Seeland/MZ - Was macht eine in Bremen geborene Berliner Doktorandin im Seeland? Sie betreibt natürlich Forschung! Der eine oder andere Seeländer hat Sophie Krone bestimmt schon gesehen und manch einer hat die Wissenschaftlerin vielleicht sogar gesprochen. Im Rahmen ihrer Forschungsarbeit interviewt sie nämlich in den Seeland-Orten lebende Menschen.