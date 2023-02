In Vorbereitung auf ihren Eintritt ins Erwachsenenleben absolvieren Achtklässler des Stephaneums einen Benimmkurs – und haben ihren Spaß.

Aschersleben/MZ - Wo die Damenhandtasche in der Gaststätte hingehört? Auf den Schoß? Nein. An die Lehne hängen? Auch nicht. An den Garderobenhaken? Auf keinen Fall! „Die Tasche wird zwischen Rücken und Stuhllehne geschoben, deshalb sollte sie auch niemals zu groß sein“, lüftet Kathrin Flecken das Geheimnis.