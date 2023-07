Auf Pommes, Würstchen und Nuggets müssen Wasserratten in diesem Jahr in Aschersleben verzichten. Der Kiosk bleibt geschlossen.

Automaten statt Kiosk heißt es derzeit im Freibad in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - 35 Grad an diesem Wochenende - Freibadwetter. Wer den ganzen Tag im Ascherslebener Schwimmbad unter der Alten Burg verbringen möchte, der sollte sich unbedingt die Lunchbox mitnehmen. Denn eine Versorgung mit Pommes, Würstchen oder Nuggets, wie sie bisher Usus war, gibt es in diesem Jahr nicht. Der Kiosk ist geschlossen und wird aller Voraussicht nach in dieser Saison auch nicht öffnen.