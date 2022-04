Beim Studienkreis in Aschersleben wird derzeit fleißig Deutsch gelernt

In den Räumen in der Breiten Straße werden Deutschkurse auf ehrenamtlicher Basis angeboten. Der Bedarf ist offensichtlich groß.

Aschersleben/MZ - Die kleine Sofiia sitzt am Esstisch ihrer Gastgeberfamilie und übt. Immer wieder formen die Lippen der Neunjährigen die für sie schwierigen Worte: „Erdbeere“, „Apfel“, „Gemüse“. Sofiia und ihre Mutter Hanna kommen aus einem Ort östlich von Charkiw. Bis eine kleine Wohnung für sie hergerichtet ist, sind sie privat untergekommen. Alles ist neu und kompliziert. Um sich besser zurechtzufinden, wollen sie so schnell wie möglich die deutsche Sprache lernen und besuchen dafür an mehreren Tagen in der Woche einen Kurs beim Studienkreis in der Breiten Straße in Aschersleben.