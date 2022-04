Beim Kabarettfestival in Aschersleben ist Lachen erwünscht

Kabarettfestival in Aschersleben soll in diesem Jahr mit Rekordbeteiligung stattfinden. Eintritt zu den Programmen nur für Genesene und Geimpfte.

Aschersleben/MZ - Das Festival ist zurück. Die Bundesvereinigung Kabarett wagt nach der pandemiebedingten Auszeit im vergangenen Jahr einen Neustart für das Kabarettfestival in Aschersleben. Es soll - wenn Corona den Organisatoren nicht noch in letzter Sekunde einen Strich durch die Rechnung macht - die 31. Auflage dieser Traditionsveranstaltung werden. Am Donnerstag unterzeichneten Ascherslebens Oberbürgermeister Andreas Michelmann, Sparkassenvorstand Hans-Michael Strube als Hauptsponsor und Olaf Kirmis, stellvertretender Vorsitzender der Bundesvereinigung, im Rathaus einen Sponsorenvertrag. Dass dieser aufgelegt werden konnte, sei den Sparkassenkunden zu verdanken. Das Kabarettfestival gehöre seit Jahren ohne Zweifel zu den kulturellen Höhepunkten der Stadt, so Strube.