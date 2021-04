Bei der weißen Tigerin wird Tumor entdeckt

Aschersleben - Auch bei ihrer Mutter hatte es so angefangen. Erst eine Geschwulst am Ohr, dann ein Tumor an den Vorderfüßen. Am Ende starb Kiara, die erste weiße Tigerin auf ostdeutschem Boden, mit 14 Jahren an einer Nierenentzündung. Nun hat auch ihre Tochter Kimmy-Ascania einen etwa faustgroßen Tumor an der Schulter. Kein Wunder also, dass die Truppe um Ascherslebens Zooleiter Alexander Beck da besonders wachsam und in Sorge um das schöne Tier ist.

Bei der zwölfjährigen Kimmy, die als das Maskottchen des Ascherslebener Zoos und als Besucherliebling gilt, hatten die Pfleger Anfang Februar eine Veränderung an der Haut ausgemacht. Ein kleiner Huckel, der auch ein Abszess hätte sein können.

Doch die Beule wurde größer, sodass die weiße Bengaltigerin nun in Narkose gelegt und untersucht werden musste. Denn normal, das wussten die Zoomitarbeiter inzwischen, war das nicht. „Unser Verdacht, dass es sich um einen Tumor handelt, hat sich da bestätigt“, bedauert der Zooleiter. Und so wurde für Ende April eine Operation angesetzt, die nun aber vorgezogen werden muss, weil sich der Gesundheitszustand des Raubtiers am Wochenende verschlechtert hat.

„Es hat sich die für die Untersuchung rasierte Stelle wundgeleckt“, erklärt Beck, der aus der Ferne nicht sagen kann, ob es Wundsekret oder Eiter ist, der nun aus der Wunde austritt. „Deshalb müssen wir handeln.“

Operiert werden soll das mächtige Tier deshalb schon in den nächsten Tagen. Direkt im Zoo. „Wir haben hier eine richtige kleine Tierarztpraxis, die dafür ausgestattet ist.“ So wird der Patientin der stressige Transport in eine Uniklinik oder eine größere Stadt erspart.

Die Chance für Kimmy schätzen Beck und der zuständige Tierarzt als recht gut ein. „Der Tumor ist beweglich und klar abgegrenzt - das sind gute Voraussetzungen für dessen Entfernung.“ Dann sei das Tier gesund. Doch aus der Erfahrung heraus - auch mit Mutter Kiara - wissen die Ascherslebener, dass in Zukunft immer wieder neue Tumore auftreten können. „Albinos - egal, ob weiße Ratte, Känguru oder eben weißer Tiger - neigen nämlich von Natur aus häufiger zu Krebserkrankungen“, sagt Beck.

Auf einen guten Ausgang hoffen aber nicht nur die Tierpfleger, die Kimmy ein freundliches, liebes Wesen attestieren. Sicher bangt ganz Aschersleben mit. Denn Kimmy ist für die Stadt etwas ganz Besonderes. Sie ist die allererste weiße Tigerin, die in der Eine-Stadt, überhaupt in einem ostdeutschen Zoo geboren wurde und trägt deshalb auch das Ascania im Namen.

Im ersten Wurf ihrer Mutter hatte sie als einzige überlebt. Doch ihr Start ins Leben war kein leichter. Von den Eltern wurde das nur 800 Gramm leichte Frühchen verstoßen - nicht unüblich beim allerersten Nachwuchs. Deshalb zogen der damalige Zooleiter Dietmar Reisky und seine Frau Rita das Fellknäuel mit der Flasche auf.

Kimmy hatte von Anfang an Probleme mit Beinen und Brustkorb und hinkt noch immer ein bisschen. Doch umso mehr ist sie den Eine-Städtern ans Herz gewachsen. Das ist auch der Grund für den Sonderstatus der kraftvollen Schönheit. Nachwuchs hat sie nicht, mit Tigerkater Kalle aber einen treuen Lebensgefährten. (mz/gin)