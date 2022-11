Bei der Aktion „Dein Baum für Hoym“ werden elf weitere Bäume gepflanzt

Erst seit zwei Jahren gibt es die Aktion „Dein Baum für Hoym“ – über 60 Bäume wurden schon eingepflanzt - allein elf an diesem Wochenende.

Welch eine Überraschung: Barbara und Uwe Genau freuen sich über „ihren“ Baum in Hoym.

Hoym/MZ - Barbara Genau bricht in Tränen aus. Die Überraschung ihrer drei Töchter – eine von ihnen ist extra aus Australien angereist – ist mehr als gelungen. Zum 70. Geburtstag der Mutter hat die Familie ihren Eltern Uwe und Barbara Genau am Sonnabend einen Baum geschenkt. Einen Japanischen Schnurbaum, der nun in der Schlosstraße von Hoym eine alte Robinie ersetzt.