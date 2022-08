Bei Brandeinsatz in Aschersleben findet Polizei Hanfpflanzen in Kleingarten

Zwei Hanfpflanzen sind bei einem Brandeinsatz an der Ascherslebener Tonkuhle gefunden worden.

Aschersleben/MZ/dan - Zwei frisch gegossene Hanfpflanzen wurden am Sonntagnachmittag von der Polizei in Aschersleben geerntet. Die Hanfpflanzen wurden in der Kleingartenanlage Hecklinger Straße gefunden. Beim Flächenbrand, den die Ortsfeuerwehren aus Aschersleben, Winningen und Westdorf zu löschen hatten (die MZ berichtete), war auch die Polizei vor Ort und stellte die Pflanzen sicher.

„Momentan ist das ja noch illegal“, sagte Marco Kopitz, der Pressesprecher des Polizeireviers Salzland, am Montag. Die Polizei habe nun festzustellen, wie viel Wirkstoffgehalt THC in den Pflanzen ist und welchem Anbauer die Pflanzen zugeordnet werden können.