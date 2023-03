Aschersleben/Seeland/MZ - Ende Februar, Anfang März – das sind die klassischen Zeiten, in denen Laub- und Teichfrosch, Feuersalamander, See-, Gras- und Moorfrosch, Rotbauchunken, Molche, Erd-, Kreuz-, Knoblauch- und Wechselkröten sich im Salzlandkreis aufmachen, um von ihren Überwinterungsverstecken zu ihren Laichgewässern zu gelangen. „In diesem Jahr wurde aber aufgrund der längeren Kältephase erst jetzt mit dem Aufbau der Krötenzäune begonnen, wobei ein Großteil im Bereich von Aschersleben bereits steht“, erklärt Landkreis-Sprecher Marko Jeschor. So gibt es in der Eine-Stadt nun einen 200 Meter langen Zaun Unter der Alten Burg, 300 Meter in der Hecklinger Straße und 500 Meter an der Villa Westerberge.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.