Bebauungsplan für Photovoltaikanlage beschlossen

Weitere Beschlüsse betreffen die Straßenbeleuchtung in Winningen und die Alte Bahnhofstraße in Mehringen.

Aschersleben - Nachdem die drei Projekte in vielen Ausschüssen und Ortschaftsratssitzungen diskutiert wurden, war die Zustimmung im jüngsten Stadtrat fast nur noch Formsache. Doch sie ist notwendig, damit die Stadt rechtssicher handeln kann. Beschlossen wurden die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Straße Grund in Winningen, der grundhafte Ausbau der Alten Bahnhofstraße in Mehringen und die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

Mit letzterem kann zwischen Drohndorf und Freckleben eine Photovoltaikanlage entstehen. In Winningen wird die alte Freileitung verschwinden. Es ist geplant, fünf neue Leuchten aufzustellen und das Kabel in die Erde zu verlegen. Die Kosten werden mit 36.000 Euro angegeben. Der Zustand der Alten Bahnhofstraße in Mehringen ist so schlecht, dass sie momentan gar nicht durchgängig befahren werden kann.

Wegen der hohen Kosten von fast zwei Millionen Euro soll in zwei Abschnitten gebaut werden. Der erste Abschnitt umfasst den Bereich zwischen der Angerstraße und dem Abzweig zum „Kuks“. (mz/kb)