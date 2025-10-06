weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Auszeichnung für Bauprojekte: Baupreis der Stadt Aschersleben: Sollte die Auszeichnung nur noch alle zwei Jahre vergeben werden?

Weil es zuletzt weniger Bewerbungen für den Baupreis der Stadt Aschersleben gegeben hatte, hat die Stadtratsfraktion Die Linke/SPD/Grüne vorgeschlagen, den Vergaberhythmus zu ändern. Warum der Antrag nun für zwei Jahre zurückgestellt wird.

Von Anja Riske 06.10.2025, 12:30
Der jüngste Baupreis der Stadt Aschersleben ging für die Hohe Straße 19 an die AGW.
Aschersleben/MZ - Es ist schon eine Weile her – Anfang des Jahres –, dass die Fraktion Die Linke/SPD/Grüne ihren Antrag eingebracht hat, den Rhythmus bei der Verleihung des Baupreises der Stadt Aschersleben anzupassen. In der jüngsten Stadtratssitzung stand der Vorschlag nun erneut zur Debatte, allerdings mit einer Änderung.