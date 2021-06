Baumspendeaktion in Winningen?

Winningen - Eine Baumspendenaktion für den Harz ist momentan in aller Munde. In den sozialen Netzwerken informieren viele Menschen auf Urkunden, für wie viele Bäume sie für die notwendige Aufforstung im Harz gespendet haben. Im Harz ist es aufgrund der Trockenheit und Borkenkäferplage der letzten Jahre zum Absterben der meisten Nadelbäume gekommen. Nach dem Vorbild des Rundfunksenders Radio Brocken, bei dem für einen Betrag von zwei Euro ein Setzling gespendet wird, der dann im Harz gepflanzt wird, regt Winningens Ortsbürgermeister Axel Pich (Wählergemeinschaft Winningen) nun auch eine ähnliche Aktion an. Immerhin sollen laut Sender bereits Spenden für über 100.000 Bäume im Harz eingegangen sein.

An der Baumspendenaktion von Radio Brocken hatten sich auch die Ortsfeuerwehr Winningen, die Sportfrauen sowie private Spender beteiligt, informiert Pich in seinem monatlichen „Winninger Blick“ und lobt dies. Verschiedene Einwohner hätten nun zeitgleich angeregt, eine solche Aktion auch in Winningen durchzuführen. Nach dem Motto „Mein Baum für Winningen“ könnten Privatpersonen oder Vereine Bäume erwerben, um diese dann an ausgewiesenen Pflanzorten in Winningen zu pflanzen, begrüßt Pich die Idee.

Modalitäten müssen noch geklärt werden

Die entsprechenden Modalitäten müssten vorab noch geklärt werden. Wer über die Orte und die Baumarten entscheidet, wer sich für die Aktion verantwortlich zeigt, wer pflanzt und wie viel ein Baum kostet ist ebenso noch unklar, wie die Frage, wer die Pflege letztlich übernimmt, überlegt Axel Pich. Vielleicht gibt es ja schon in der nächsten Ortschaftsratssitzung am Donnerstag, 17. Juni, ab 19.30 Uhr dazu Vorschläge und Ideen.

Pich wies aber auch darauf hin, dass es parallel weiterhin die Möglichkeit gibt, Geld für einen Baum in Winningen zu spenden. Die Kosten pro Baum betragen 400 Euro, informiert der Ortschef. „Die Pflanzung und Pflege übernimmt dann der Bauwirtschaftshof der Stadt.“

Über diesen Weg seien bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Bäume an verschiedenen Orten in Winningen gepflanzt worden. Als Beispiel nannte Axel Pich die Baumspende von Bettina und Steffen Schulze. „Sie haben damit einen wichtigen Beitrag zur weiteren Durchgrünung im Ortsteil geleistet“, lobte er. Sie hätten in der Burgstraße in der Nähe der Glascontainer einen Mehlbeerbaum professionell gepflanzt. „Er kann bis zu zwölf Meter hoch und 200 Jahre alt werden. (mz)