In der Nacht zum Mittwoch wurden durch einen Brand an der Magdeburger Straße auf Paletten gelagerte Abwasserrohre beschädigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Baumaterial an Ascherslebener Baustelle durch Brand beschädigt

An der Magdeburger Straße in Aschersleben brannten mehrere Paletten mit Kunststoff-Rohren.

Aschersleben/MZ - Laut Polizei wurde am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr ein Feuer an der Magdeburger Straße in Aschersleben gemeldet. Dort brannten mehrere Paletten mit Kunststoff-Rohren, die auf einer nahegelegenen Baustelle verbaut werden sollten und etwa 50 Meter Grünstreifen.

Auch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte eine Beschädigung der gelagerten Abwasserrohre nicht verhindern. Der geschätzte Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei des Salzlandkreises, gern auch telefonisch unter 03471/37 90, entgegen.