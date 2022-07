Baum kracht am Ascherslebener Gondelteich auf Laube

Aschersleben/MZ - Die Pächter der Ascherslebener Gartensparte „Einetal“ - die hinter dem Gondelteich im namensgebenden Einetal liegt - fühlen sich von der Stadt alleingelassen. Während in der Nähe des Freibades und des Gondelteiches in der vergangenen Zeit viele tote Bäume entfernt wurden, passiere in ihrem Bereich nichts, klagen einige Pächter. Drei riesige Bäume an der Eine - geschätzt 30 Meter groß - seien abgestorben.

