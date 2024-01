In Aschersleben seien offiziell noch keine Aktionen geplant. Hiesige Landwirte wollen sich aber an den bundesweiten Bauernprotesten beteiligen. Was im Salzlandkreis erwartet wird.

Aschersleben/MZ - Wird Aschersleben während der am Montag beginnenden bundesweiten Protestwoche der Bauern lahmgelegt? „Für Aschersleben selbst sind mir keine Aktionen bekannt“, so Frank Herrmann, Landwirt aus Klein Schierstedt. „Das heißt aber nicht, dass in dieser Woche nicht noch irgendwas passieren kann – natürlich in Absprache mit den Behörden.“