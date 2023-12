Landwirte aus Aschersleben und der Umgebung sind am Freitagmorgen mit ihren Traktoren lautstark hupend durch die Innenstadt gerollt.

Bauern machen auch in Aschersleben ihrem Unmut Luft

Der Konvoi zieht am frühen Freitagmorgen auch durch die Ascherslebener Innenstadt - hier durch die Breite Straße.

Aschersleben/MZ - Lautstark hupend rollt ein etwa 30 Traktoren umfassender Konvoi am Freitagmorgen durch Aschersleben. Fast drei Stunden lang protestieren hiesige Landwirte so gegen die angekündigten Sparpläne der Bundesregierung. An einigen Traktoren hängen Schilder mit Sprüchen wie: „Ampel-Irrsinn nicht auf dem Rücken der Bauern“, „Die Ampel muss weg“ oder „Ohne Bauern kein Bier“.