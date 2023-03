Basketball-Regionalligist Aschersleben gewinnt am letzten Spieltag gegen den Dritten Berlin, verpasst aber die Playoffs. Die erhoffte Schützenhilfe aus Oldenburg bleibt aus.

Trotz Sieg am letzten Spieltag

Aschersleben/MZ - Die Aschersleben Tigers haben ihr letztes Heimspiel gegen die Berlin Braves mit 61:57 (22:38) gewonnen, den Sprung in die Playoffs aber am Ende knapp verpasst. Da die SG Braunschweig beim Oldenburger TB siegte, durften die Tigers nicht mehr das Wunder eines Playoffs-Einzugs feiern. Stattdessen mussten sie sich mit einem glücklichen Saisonende und der weißen Weste in den Heimspielen der Rückrunde zufriedengeben.