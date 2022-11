Bargeld auf dem Dorf: Sparkasse öffnet SB-Terminal in Mehringen

Um Gas und Strom zu sparen, wurde die alte Geschäftsstelle der Sparkasse in Mehringen verkauft. Was am neuen Pavillon alles möglich ist.

Mehringen/MZ - Seit Ende der 1940er Jahre ist Marlies Schulz aus Mehringen Sparkassenkundin. Damals ging sie mit ihrem Sparkassenbuch noch in die Grüne Straße. Am Donnerstagnachmittag stand sie mit ihrer EC-Karte erstmals in dem neuen Selbstbedienungspavillon in der Kreisstraße 16z, um sich Bargeld abzuholen. „Kontoauszüge kriege ich hier auch?“, fragte sie staunend Hans-Michael Strube, den Vorstandsvorsitzenden der Salzlandsparkasse. Eigentlich schon. Aber ausgerechnet bei der 88-Jährigen zeigte das Gerät „Maschinenfehler“.