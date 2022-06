Bärbel Lösche verabschiedet sich als Leiterin der Kita „Bienchen“ in Drohndorf

Drohndorf/MZ - Wer von sich sagen kann, dass er genau den Beruf ergriffen hat, den er schon immer ergreifen wollte, und keinen einzigen Tag in seinem Leben langweilig fand, der hat wohl alles richtig gemacht. Bärbel Lösche ist die Glückliche, die nun auf ihr 46-jähriges Berufsleben als Kindergärtnerin zurückschaut. Ehrensache, dass sich zu ihrer feierlichen Verabschiedung in den Ruhestand in Drohndorf alle Kinder und Eltern der Kita „Bienchen“ versammelt hatten, um auf die gemeinsame Zeit zurückzublicken. Darunter viele Eltern, die als Kinder selbst schon bei Frau Lösche in liebevoller Obhut waren.

