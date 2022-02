Bändchen sollen 2G-Kontrollen nun in ganz Aschersleben erleichtern

Neben dem Elka-Kaufhaus sind die farbigen Bänder seit Montag auch an anderen Stellen in der Innenstadt erhältlich. Sie gelten eine Woche lang im gesamten Stadtgebiet.

Aschersleben/MZ - In der vergangenen Woche hatte das Elka-Kaufhaus am Ascherslebener Marktplatz ein Bändchensystem eingeführt, um die 2G-Kontrollen für Kunden und Händler zu erleichtern. Nun besteht dieses Angebot für die ganze Stadt.

Verschiedene Ausgabestellen

Seit Montag werden an verschiedenen Stellen in der Innenstadt gegen einen Nachweis von Corona-Impfung oder -Genesung farbige Bändchen ausgegeben, gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Neben dem Elka zählen auch die Tourist-Information, das Spiel- und Schreibwarengeschäft, K1 Street bzw. K1 Jeans und Cosima by Mode Express zu den Ausgabestellen, ebenso wie New Yorker, Sport 2000, Ernsting’s Family sowie Eiscafé und Pizzeria Pellegrini. Bis zum Wegfall der 2G-Regelung oder auf Widerruf der Stadt Aschersleben, gelten die Bändchen für das gesamte Stadtgebiet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im Einzelhandel gilt aktuell die 2G-Regelung. Das heißt, Zutritt hat nur, wer nachweisen kann, gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen zu sein. Der Nachweis erfolgt derzeit zumeist durch Vorlage des Impfausweises oder eines entsprechenden QR-Codes auf dem Smartphone. Wer sich nun für ein Einlassbändchen entscheidet, dem bleibt das ständige Vorzeigen von Dokumenten erspart. Das Band reicht.

Natürlich ist auch die klassische Kontrolle des Status weiterhin möglich. Matthias May, Amtsleiter Wirtschaftsförderung

„Natürlich ist auch die klassische Kontrolle des Status weiterhin möglich“, betont Matthias May, Amtsleiter der Wirtschaftsförderung Aschersleben. „Das Bändchen stellt jedoch eine wesentliche Erleichterung dar und ist für alle Beteiligten freiwillig und kostenlos.“ Bei Einrichtungen, in denen 2G-Plus gelte, sei ein Testnachweis natürlich weiterhin zusätzlich nötig.

Modell in anderen Städten erprobt

Wer sich für das Bändchen entscheidet, hat damit eine Woche lang - von Montag bis Sonntag - Zutritt zu den Einrichtungen in der Stadt. Ein solches Modell hatten in den letzten Wochen auch schon andere Städte in Sachsen-Anhalt eingeführt, darunter Halle, Quedlinburg und Wernigerode.

Aktuelle Informationen auf den Seiten der Stadt: www.aschersleben.de