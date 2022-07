Baade baane inne Aane - so kommt der Ascherslebener gut durch die Wärme

Hoch „Jürgen“ bringt Wüstengefühl in die Region. Die Redaktion hat einige, nicht immer ganz ernst zu nehmende Tipps zusammengetragen, wie den Temperaturen zu trotzen ist.

Aschersleben/MZ - Ja, es ist heiß. Sehr heiß. Wir können nichts dran drehen, da müssen wir jetzt durch. Aber wir können es uns an der einen oder anderen Stelle ein wenig angenehmer machen. Nicht jeder möchte den ganzen Tag im klimatisierten Auto herumfahren - was ja auch überaus klimaschädlich wäre. Deshalb an dieser Stelle ein paar Tipps der einfachen, anderen, vielleicht ungewöhnlichen Art: