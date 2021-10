Autumn Blues Band spielt im Grauen Hof in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Der Graue Hof in Aschersleben lädt am Sonnabend, 9. Oktober, wieder zum traditionellen Herbstblues ein. Ab 20 Uhr spielt die Autumn Blues Band – ein langjähriger und gern gesehener Gast im Grauen Hof.

Die vier Musiker aus Mitteldeutschland entziehen sich seit über 20 Jahren erfolgreich allen Schubladen, die üblicherweise für den Blues bereitstehen. Sie kreieren mit ihren eigenen Titeln und den unkonventionellen Interpretationen von Klassikern ihren urigen, unverwechselbaren Stil, der das Publikum zum Mitfeiern einlädt.

Sänger Micha Berndt sorgt mit Gitarre, markanter Stimme und viel Einfühlungsvermögen für die Basis des ABB-Sounds, Steffen „Murphy“ Wendel als Gitarrist und Christian Kaiser am Saxofon sind echte Virtuosen an ihren Instrumenten. So reißen sie mit unvergleichlichen Soli das Publikum regelmäßig von den Sitzen. Komplettiert und genial zusammengehalten wird die Truppe durch den Schlagzeuger Uwe Schmidt, dessen dynamisches Spiel seinesgleichen sucht, heißt es in der Ankündigung.

Konzerte auf namhaften Festivals in Deutschland und Schweden sowie in Zusammenarbeit mit Musikern wie Louisiana Red, Micha Maass und Stefan Diestelmann haben die Band geprägt – und Spuren im Sound hinterlassen. Mit der Autumn Blues Band treten Musiker aus der Region auf, die fest mit dem Ascherslebener Herbstblues Festival verbunden sind und das Publikum immer wieder begeistern.

„Unsere neuen Termine finden unter den derzeitigen Vorgaben der Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt statt. Es darf wieder ohne Maske getanzt werden. Voraussetzung: Nur vollständig Geimpften und Genesenen wird Einlass gewährt. Deshalb bieten wir unsere Veranstaltungen zurzeit unter der sogenannten 2G-Regel an“, erklärt Ernst Karl vom Böckel vom Kunstquartier Grauer Hof in Aschersleben.

Der Kartenvorverkauf erfolgt noch am Freitag von 10 bis 17 Uhr im Grauen Hof. Reservierungen sind unter 03473/809079 oder 015115295318 möglich.