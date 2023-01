Autoservice in Sachsen-Anhalt Darum wird aus Ascherslebener Reifendienst Kümmel jetzt Autoservice Baumgarten

Nach 34 Jahren in der Selbstständigkeit gibt Hartmut Kümmel seinen Auto- und Reifenservice in Aschersleben ab. An den Ruhestand denkt der 66-Jährige aber noch lange nicht.