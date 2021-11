Autorin Grit Schifter hat im Lesecafé in Aschersleben ihre neuesten Werke präsentiert

Aschersleben/MZ - Es ist eine besondere Veranstaltung im Lesecafé der Kreisbibliothek Aschersleben. Zum ersten Mal nach coronabedingter Pause fand in der vergangenen Woche eine Lesung im Obergeschoss der Bücherei statt. Zu Gast war Autorin Grit Schifter.

Das Lesecafé der Bibliothek ist schon vor 16 Uhr gut besetzt. An den runden Tischen tauschen sich Bücherfreunde bei einem Kaffee miteinander aus. Vor allem Frauen haben Platz genommen, lediglich ein Mann ist im Publikum zu sehen. Kurz nach vier verstummt das Getuschel. „Ich freue mich, dass ich überhaupt mal wieder hier lesen darf“, sagt Grit Schifter. Ihre Lesung steht unter dem Motto „Ich lasse mich nicht ausbremsen“. Die ersten Beiträge, die sie vorlesen wird, werden etwas ernsthafter sein, kündigt sie an. „Danach wird es lustiger“, verspricht sie.

„Das ist einfach Unterhaltung; Sachen, die mich beschäftigen“

Den Anfang macht sie mit ihrer Kurzgeschichte über eine „automatische Schwester“: das Mädchen Katja, das irgendwie ein bisschen anders ist und dem es schwer fällt, mit neuen Situationen umzugehen. Für ihre Schwester Anna, die sich eigentlich um sie kümmern sollte, aber doch so gern das Fußballspiel eines Mitschülers besuchen möchte, ist das gar nicht so einfach. Mit ein wenig gegenseitigem Verständnis - auch von Schulfreund Hannes - geht dann aber doch alles ganz gut aus.

Was folgt, ist eine bunte Mischung aus Lyrik und weiteren Kurzgeschichten. Es sei ihr in Lesungen wichtig, eine möglichst vielfältige Mischung aus ihren Werken zu präsentieren, erklärt Grit Schifter im Anschluss an die Veranstaltung. Gegenstand ihrer Werke sind oft alltägliche Begebenheiten, genau beobachtet: mal traurig, mal poetisch, mal humorvoll. Doch auch, wenn oft ein bisschen was Wahres dran ist, sei letztlich doch viel Fantasie im Spiel, so Schifter. „Das ist einfach Unterhaltung; Sachen, die mich beschäftigen“, sagt sie.

Während der letzten zwei Jahre habe sie viele Gedichte geschrieben, schildert die gebürtige Wolfenerin, die mittlerweile in Aschersleben zu Hause ist, während der Veranstaltung. Den Zuhörern präsentiert sie unter anderem ihre Nachtgedichte sowie einige, die sie nach einem Sturm Ende Oktober geschrieben hat. Aktuell arbeitet Grit Schifter sogar an ihrem zweiten Gedichtband. Ihre Gedichte seien eigenwillig, sagt die 59-Jährige, und „wahrscheinlich auch nicht so, wie sie sein sollen“, scherzt sie. Aber sie kommen gut an.

Autorin seit Kindertagen

Abgesehen von ihrer Lyrik veröffentlicht Schifter ihre Werke jedoch eher in Zeitschriften oder stellt sie eben im Rahmen von Lesungen der Öffentlichkeit vor. Bücher gibt sie sonst eigentlich nicht heraus. Es würde sie zwar reizen, ihre Texte gedruckt zu sehen, sie schrecke aber etwas vor der ganzen Vermarktungsarbeit zurück, die damit verbunden ist. Eine Idee für ein eigenes Buch habe sie aber sogar schon.

Viel lieber als dicke Bücher schreibe sie jedoch Gedichte und Geschichten. Damit habe sie schon in ihrer Kindheit angefangen, erzählt Grit Schifter. Ihre Werke hat sie in der Vergangenheit auch schon an der Seite von Siegfried Maaß vorgestellt. Mit dem gebürtig aus Magdeburg stammenden Schriftsteller hat sie einige Lesungen gehalten.

Wie man die lieben Eltern am besten in den Wahnsinn treibt

Wie versprochen beendet die Autorin den Abend mit humorvollen Beiträgen: über ein schönes, aber ungetragenes Kleid, über einen Jeans-Kauf mit Hindernissen und die schwierige Suche nach dem perfekten Bett. Den Abschluss macht ein Ratgeber, geschrieben aus der Perspektive eines Kleinkindes. Der Inhalt: wie man die lieben Eltern am besten in den Wahnsinn treibt. Möglichst auf dem Wickeltisch nicht still liegen, bei nervigem Verwandtschaftsbesuch einfach mal spucken und „wenn der Spinat eklig schmeckt, iss ihn rückwärts“, sind nur einige der Tipps. Das Publikum lacht.

Grit Schifter war schon mehrmals im Lesecafé der Bibliothek zu Gast. Eigentlich findet hier immer am ersten Donnerstag des Monats eine solche Lesung statt. Doch die Pandemie machte der Veranstaltungsreihe in den vergangenen Monaten einen Strich durch die Rechnung. Nun hat man sich mal wieder getraut. Beim zahlreich erschienenen Publikum kam das offensichtlich gut an. Weitere Veranstaltungen sind jedoch vorerst nicht geplant.