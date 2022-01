Autodiebstahl in Ascherslebener Klopstockstraße

Nach einem Autodiebstahl am Wochenende ermittelt nun die Polizei.

Aschersleben/MZ - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in Aschersleben einen Mazda gestohlen. Das Fahrzeug war in der Klopstockstraße abgestellt und ordnungsgemäß gesichert, wie die Polizei mitteilt.

Die beiden Fahrzeugschlüssel und die Fahrzeugpapiere befinden sich noch beim eigentlichen Besitzer. Das Fahrzeug verfügte über die amtlichen Kennzeichen ASL-FF 89.

Wie die Täter das Fahrzeug entwenden konnten, ist nun Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.