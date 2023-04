Ein abgestelltes Fahrzeug ist auf einem Baumarktparkplatz in Aschersleben losgerollt und hat dabei zwei Senioren verletzt.

Unfall in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Am Montagvormittag wurden bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Güstener Straße in Aschersleben zwei Passanten verletzt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen hat sich ein nicht ordnungsgemäß gesichertes Auto nach dem Abstellen selbständig gemacht und ist über den Parkplatz gerollt.

Dabei hat es zwei Rentner im Alter von 79 und 81 Jahren, welche sich gerade die Blumenauslage im Eingangsbereich ansahen, erfasst und eingeklemmt. Zeugen, welche den Unfall beobachtet hatten, konnten die beiden Senioren befreien und das Fahrzeug gegen erneutes Wegrollen sichern.

Die beiden Opfer wurden nach einer Erstversorgung im Rettungswagen ins Klinikum Aschersleben gebracht. Die 28-jährige Fahrzeugnutzerin befand sich zum Unfallzeitpunkt nicht im Fahrzeug und hatte offenbar vergessen, die elektrische Handbremse ihres Autos zu betätigen.