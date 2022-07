Ausgelaufene säurehaltige Flüssigkeit sorgt für Großeinsatz im Ascherslebener Bestehornhaus

Aschersleben/MZ - Es sah aus wie eine Feuerwehr-Großübung. Und es hörte sich auch so an, als am Sonnabend - ab kurz vor 13 Uhr - in kurzen Abständen insgesamt 31 Feuerwehrfahrzeuge mit unüberhörbarem Sirenengeheul in Richtung Ascherslebener Bestehornhaus fuhren. Die meisten sammelten sich in einem Bereitstellungsraum auf der Herrenbreite.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<