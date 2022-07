Immer wieder aufgerissene Dieseltanks in Ascherslebener Gewerbegebiet

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist zum Eindämmen von austretenden Kraftstoffen in die Daimlerstraß in Ascherslebene gekommen.

Aschersleben/MZ - Seit einigen Monaten macht eine simple Metallschiene an der Ausfahrt eines Firmengeländes in der Daimlerstraße Lkw-Fahrern und der Ascherslebener Feuerwehr das Leben schwer. So auch am gestrigen Mittwoch. Schon wieder hat sich ein Sattelzug an einer Werksausfahrt den Tank aufgerissen.