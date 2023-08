Auf großer Bühne: Ascherslebener Musiker spielt bei Metal-Festival in Tschechien

Auftritt beim „Masters of Rock“

Aschersleben/MZ - „Wo habt ihr das ganze Bier her?“, so zitiert David Fiala lachend einen Sicherheitsmann im Backstage des „Masters of Rock“. Hintergrund der Frage ist ein Missverständnis. Der 20-jährige Bassist und seine Freunde haben kostenlose Getränke zugesichert bekommen. „Uns wurde gesagt, wir können auffüllen, wann wir wollen, also haben wir uns zwei Paletten Dosenbier geholt“, erklärt er. „Daraufhin wurde uns angedroht, rausgeworfen zu werden und wir mussten uns sogar beim Veranstalter entschuldigen“, erinnert er sich kichernd.