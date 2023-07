Die Polizei hat am Wochenende in Aschersleben einen Autofahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte zudem Amphetamine konsumiert.

Auf Drogen und ohne Führerschein am Steuer: Polizei zieht Autofahrer in Aschersleben aus dem Verkehr

In der Staßfurter Höhe in Aschersleben war ein Fahrer ohne Führerschein unterwegs.

Aschersleben/MZ - In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurde in der Staßfurter Höhe in Aschersleben ein Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie das Revier Salzlandkreis vermeldet, war der 45-Jährige ohne Führerschein unterwegs.