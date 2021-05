Auf dem Weg zum Paradies

Aschersleben/MZ - Christina Batzel zieht sich ihre Baustellen-Schuhe an. Sie würde sonst den ganzen Dreck vom Haus nebenan in den schicken Neubau schleppen, in den die Kinder der Kita St. Michael vor knapp zwei Jahren eingezogen sind. Denn im Altbau regieren seit Februar die Handwerker - und das vom Keller bis ins Obergeschoss. Die Leiterin der Einrichtung an der Ascherslebener Ramdohrstaße ist in den vergangenen Jahren fast so etwas wie eine Bau-Fachfrau geworden. Zumindest kennt sie sich inzwischen besser aus als vor dem Neubau, mit dessen Planung bereits 2016 begonnen worden war.

Von Anfang an gebe es aber „eine verlässliche Bau AG, die alles im Blick hat. Ich bin sehr dankbar, dass ich da fitte Leute habe“, sagt sie. Und auch das Ingenieurbüro Pohle aus Bernburg, das schon den Neubau begleitet hat, ist nun wieder mit von der Partie.

Selbstständigkeit der Kinder fördern

Wenn demnächst auch die Villa ausgebaut ist, „dann haben wir hier ein richtiges Paradies“, denkt Christina Batzel schon einmal voraus. Und das muss sie auch, denn die dann moderne Einrichtung soll nicht nur die nächsten Jahrzehnte überdauern, sondern auch helfen, das pädagogische Konzept umzusetzen. „Kinder brauchen gutes Material“. Diese Maxime ihrer ehemaligen Chefin habe sich in der Praxis schon oft bestätigt, berichtet die Leiterin und erklärt, dass es in der pädagogischen Arbeit unter anderem darum geht, die Selbstständigkeit der Kleinen zu fördern.

„Es geht nicht darum, dass sie schon schreiben und rechnen können, ehe sie zur Schule gehen.“ Es gehe um Dinge wie sich alleine anziehen zu können, Schleife zu binden, um soziales Verhalten. Deshalb ist sie besonders stolz darauf, dass im Erdgeschoss des Hauses eine kleine Kinderküche mit angeschlossenem Restaurant entsteht. Die bodentiefen Fenster ermöglichen es im Sommer sogar, draußen auf dem Innenhof zu essen.

Im Inneren hat sich viel getan. (Foto: Frank Gehrmann)

Von draußen sieht man noch nichts, doch drinnen sind bereits Wände versetzt, Fußböden mit Estrich versehen und Leitungen verlegt worden. Die Küche befand sich bisher im Keller, mit der neuen Raumkonzeption „fällt viel Geschleppe weg“, ist Christina Batzel sichtlich erleichtert.

Jetzt darf nichts mehr schief gehen

Weil die Krippen- und Kindergartenkinder dann räumlich getrennt sind - die Kleinsten werden im Neubau, die Größeren im Altbau betreut - werden sich die Platzverhältnisse verbessern, und auch brandschutztechnisch wird das Haus auf den neuesten Stand gebracht. Das alte Büro wird zur Garderobe, die beiden Gruppenräume im Obergeschoss werden mit einer Schiebetür versehen, so dass sie flexibel zu nutzen sind. Erneuert werden auch die Waschräume und Toiletten, das Farbkonzept vom Neubau soll sich auch in der Villa wiederfinden.

„Manche Kinder sind bis zu zehn Stunden hier, da sollen sie es auch schön haben“, findet nicht nur Christina Batzel. Ziel ist Einzug im September, „da darf jetzt nichts mehr schiefgehen“. Dann ist übrigens Platz für 90 Kinder statt wie bisher für 74. Die Betriebserlaubnis soll entsprechend aufgestockt werden. Bis dahin werden Christina Batzel und ihre Kolleginnen zwölf Kinder in die Schule abgeben. „Wir wissen noch nicht, ob Corona es erlaubt, aber wir wünschen uns einen schönen Abschluss auf der Konradsburg.“