Auf Ascherslebener Großbaustelle trifft historische Bausubstanz auf Moderne

Mike Eley erklärt das Projekt an der Hohen Straße. Noch braucht es Fantasie, um sich vorzustellen, wie alles wird.

Aschersleben/MZ - Ob das monströse Stahlgerüst in der Hohen Straße in Aschersleben nicht endlich mal weggenommen werden könne, wollte ein Stadtrat jüngst von der Aschersleber Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) wissen. Das städtische Unternehmen baut die Gebäude Nummer 19, 20 und 21 aus, um der wichtigen innerstädtischen Straße wieder zu mehr Attraktivität zu verhelfen. Was das Stahlgerüst vor dem Gebäude Nummer 20 betrifft, bittet AGW-Chef Mike Eley um Geduld.