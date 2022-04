Auch ohne 2G+ bleiben bei den Gastronomen in Aschersleben die Gäste aus

In Sachsen-Anhalt ist kein Test für einen Restaurantbesuch nötig. Die Wirte der Region klagen trotzdem über fehlende Gäste.

In den Gaststätten Ascherslebens, hier der Hinweis im Tontopp, gilt vorerst weiterhin die 2G-Regel.

Aschersleben/Nachterstedt/MZ - Vorerst kein 2G+ in den Gaststätten Sachsen-Anhalts. Die Meldung vom Dienstag erleichterte viele Gastwirte auch in der Region Aschersleben. Menschen haben weiterhin Zutritt zur Innengastronomie, wenn sie geimpft oder genesen sind, ohne sich zusätzlich testen lassen zu müssen. Aber trotzdem sind die Gaststätten nicht so voll wie im vergangenen Sommer. Viele Tische bleiben leer.