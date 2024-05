In Aschersleben und dem gesamten Salzlandkreis hat man mit illegaler Müllentsorgung zu kämpfen. Kreiswirtschaftsbetriebschef Ralf Felgenträger erklärt, wie man Sperrmüll, Sondermüll und Co. stattdessen korrekt und umweltschonend loswird.

Auch in Aschersleben immer wieder illegale Müllablagerung: Aber wie sieht richtige Entsorgung aus?

Müllhaufen, wie dieser hier in der Nähe des Flugplatzes in Aschersleben, beschäftigen den Kreiswirtschaftsbetrieb immer wieder.

Aschersleben/MZ - Erst kürzlich ist in der Nähe des Ascherslebener Flugplatzes illegal Müll entsorgt worden: Matratzen, Elektroschrott – aber auch Bauabfälle. Auch eine ausrangierte Bowlingbahn mitten am Feldweg bei Latdorf hatte kürzlich sogar über die Kreisgrenzen hinaus für Schlagzeilen gesorgt, ist allerdings nur einer von vielen Fällen illegaler Müllentsorgung, die sich in den zurückliegenden Wochen im Salzlandkreis ereignet haben.