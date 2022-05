Auch in Aschersleben hieß es: Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte!

Polizei beteiligt sich an bundesweitem Kontrolltag. Beamte stehen unter anderem am Zollberg.

Rechts ranfahren bitte! Verkehrskontrollen in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Autofahrer, die am Donnerstag den Zollberg in Aschersleben herunterkamen und nach rechts in die Stadt abbogen, sahen viel blau: zwei Polizeifahrzeuge und mehrere Beamte. Die meisten Fahrer nahmen reflexartig den Fuß vom Gas. Doch um die Geschwindigkeit ging es diesmal gar nicht.