Auch im zweiten Corona-Jahr bemühte sich die Aschersleber Kaufmannsgilde um innerstädtisches Leben

Es war ein weiteres Jahr, das am Ende so werden sollte, wie kein anderes zuvor. Und doch bleibt der Optimismus.

Aschersleben/MZ - Als die Bundesregierung für das Jahr 2021 auch den sogenannten kleinen Geschäftsleuten finanzielle Corona-Hilfen in Aussicht gestellt hatte, wollte die Aschersleber Kaufmannsgilde nichts dem Zufall überlassen. Der Gilde-Vorstand nahm die Politik schnell beim Wort und wandte sich an die CDU-Bundestagsabgeordnete Heike Brehmer. Die stellte schließlich einen direkten Online-Kontakt zum damals zuständigen Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Thomas Bareiß, her. Mit ihm wurden die Details der Corona-Hilfen für die Aschersleber Kaufmannschaft besprochen. Und das beste - die Zusagen wurden eingehalten, freut sich noch heute Gilde-Chef Martin Lampadius. Im Februar floss das Geld von der Spree an die Eine.