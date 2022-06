Aschersleber Kulturanstalt plant für dieses Jahr mehrere Live-Events

Neben bereits beliebten Veranstaltungen aus den Vorjahren steht im Sommer ein neues Event bevor. In der Hoffnung, dass Corona es zulässt, ist auch ein Weihnachtsmarkt in Planung.

So wie hier im letzten Jahr soll es Kino im Museumshof geben. Als Nächstes steht aber erst einmal der Osterspaziergang auf dem Programm.

Aschersleben/MZ - „Es hat uns weh getan, dass wir vieles vorbereitet haben und es dann doch ausfallen musste. Vor allem um die Künstler tut es uns leid“, sagt Matthias Poeschel, Chef der Aschersleber Kulturanstalt (Aka). Natürlich habe Corona das kulturelle Leben in der Stadt ausgebremst, aber zum Glück sei die Aka nicht wie Solokünstler in existenzielle Not geraten. „Die Stadt als Mutter hat schützend die Hand über uns gehalten.“