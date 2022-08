Aschersleber Kaufmannsgilde plant verkaufsoffenen Sonntag

Am geplanten verkaufsoffenen Sonntag in Aschersleben soll auch ein Rummel für Kinder dabei sein.

Aschersleben/MZ - Die Aschersleber Kaufmannsgilde ruft am 11. September von 14 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag auf. In einer Pressemitteilung nennt sie den Tag des offenen Denkmals als Anlass. „Gemeinsam mit der IHK Magdeburg wird unter dem Motto Heimat-Shopping zum Besuch unserer lebendigen und vielseitigen Innenstadt eingeladen. Wir möchten alle Einzelhändler innerhalb des Promenadenringes bitten, sich an dieser Aktion zu beteiligen“, so Martin Lampadius, Vorsitzender der Aschersleber Kaufmannsgilde.

Die Kaufmannsgilde wird aus diesem Anlass Anfang September gemeinsam mit den Stadtwerken 36 farbenfrohe Lampions entlang der Hohen Straße und der Breiten Straße aufhängen. Vorstandsmitglied Christian Henze plant in der Breiten Straße im Rahmen der offiziellen Eröffnung seines Versicherungsbüros ein eSport-Event. Aus diesem Anlass wird sich die Straße in eine Fußgängerzone verwandeln. Rund um die Weltzeituhr veranstaltet Vorstandsmitglied Patrick Müller von Freitag, 9. September, bis Sonntag, 11. September, einen speziellen Rummel für kleine Kinder.