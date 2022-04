Ascherslebens OB-Bewerber stellen sich vor

Aschersleben/MZ - Welche Missstände in der Radinfrastruktur sollen zuerst angegangen werden? Ist eine autofreie Innenstadt eine gute Idee? Wie soll das Ehrenamt gewürdigt werden? Diese und viele andere Fragen wurden den fünf Bewerbern am Donnerstagabend beim Wahlforum der Mitteldeutschen Zeitung gestellt, die am 8. Mai zur Oberbürgermeisterwahl antreten: Steffen Amme (Widab), Peter Breitwieser, Torsten Graßmann, Martin Lampadius (alle parteilos) und Carsten Reuß (SPD). Graßmann war per Video zugeschaltet.