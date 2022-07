Ascherslebenerin sorgt sich um Brandgefahr auf der Burg

Die anhaltende Trockenheit und Jugendliche, die am Birkenweg rauchen, erhöhen die Brandgefahr. Können Warnschilder zusätzlich sensibilisieren?

An dieser Bank auf der Burg in Aschersleben treffen sich gern Jugendliche. Nach dem Rauchen könnten weggeworfene Kippen für Brandgefahr sorgen, befürchten Anwohner.

Aschersleben/MZ - Margit und Harald Nötzel haben sich im Rotkehlchenweg eine grüne Oase geschaffen. Regelmäßig zeigen sie diese auch im Rahmen der „Offenen Gärten“ interessierten Besuchern. Das Ehepaar kümmert sich nicht nur um ihren eigenen Garten, sondern als Mitglied im Ascherslebener Verschönerungsverein auch um das Umfeld. Am Bestehornstein haben sie ein paar Blumen gepflanzt. Und weil sie sich in diesem Jahr einen Akkurasenmäher zugelegt haben, mähen sie nun alle 14 Tage am Wanderweg vom Birkenweg zum Bestehornstein das Gras. „Einmal als Beitrag zum Verschönerungsverein für Aschersleben und zum anderen auch zur Minderung der Brandgefahr“, erklärt Margit Nötzel.